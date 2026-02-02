Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 12:48

«Я ужаснейший человек»: Губин самокритично высказался о себе

Губин назвал себя ужаснейшим человеком на фоне болезни

Андрей Губин
Певец Андрей Губин заявил, что может вернуться к концертной жизни, если состояние здоровья ему позволит. В интервью Woman.ru он добавил, что пока не способен на серьезные отношения. Артист страдает от редкой болезни нервной системы.

Я ужаснейший человек стал. Я встречаюсь, общаюсь, но на серьезные отношения не готов. Пошел период порицания. Я такое уже проходил, вот снова. Ругаю себя с утра до ночи, — заявил артист.

Губин анонсировал создание трех новых песен, хотя их выпуск временно приостановлен в ожидании благоприятного момента для презентации. Музыкант подтвердил желание возобновления концертной деятельности.

Губин почти 15 лет не появлялся на публике. Лишь в 2024 году посетил фестиваль «Новая волна» в Сочи, где звезды исполняли его хиты, но сам он не вышел на сцену.

В 2024 году композитор Игорь Крутой, испытывая чувство вины из-за шуточной песни, которую они написали вместе с Игорем Николаевым, пытался вернуть Губина на сцену. По словам Крутого, композиция сильно ударила по самооценке певца и стала одной из причин ухода из публичной жизни.

Андрей Губин
шоу-бизнес
певцы
артисты
