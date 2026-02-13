Депутат призвал радикально ужесточить наказание за вовлечение в секты

Следует ввести пожизненное наказание за организацию и вовлечение людей в секты, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его мнению, максимальная санкция в виде четырех лет лишения свободы представляется явно недостаточной.

В связи с чудовищной историей в Санкт-Петербурге, где пропавшие 11-летняя Ирина и 18-летняя Марина, предположительно, были похищены собственной матерью и увезены в секту «Царская империя», предлагаю ужесточить законодательство в отношении деструктивных религиозных объединений и их лидеров. У нас есть статья 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Максимальное наказание по ней — до четырех лет тюрьмы. Необходимо дополнить ее квалифицирующим признаком «совершение деяния лицом, имеющим судимость за особо тяжкие преступления» и установить наказание в виде лишения свободы на срок до пожизненного, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что законодательных норм, касающихся статей о публичных призывах к терроризму и плана противодействия террористической идеологии, явно недостаточно. По словам депутата, человек, ранее осужденный за педофилию и разбой, не должен иметь возможности вновь выйти на свободу, если он создал секту, которая наносит ущерб душам и жизням людей.

Во-вторых, следует ввести в УК РФ отдельный состав преступления — «вовлечение несовершеннолетних в деятельность деструктивных религиозных объединений и тоталитарных сект» с наказанием 10–15 лет лишения свободы. Если вовлечение совершено родителем или законным представителем — срок должен быть максимальным. Кроме того, необходима административная и уголовная ответственность для собственников жилья и земельных участков, предоставляющих их для базирования сект и проведения их мероприятий, если они заведомо знали о противоправном характере деятельности, — заключил Иванов.

Ранее сестры из Санкт-Петербурга, Марина и Ирина, о которых ранее заявляли родственники как о пропавших, вышли на связь и записали видеообращение. Поводом для этого стало то, что их поисками занялись добровольцы отряда «ЛизаАлерт». На видео девушки вместе со своей матерью Анной находятся в неизвестной квартире.