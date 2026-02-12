Полиция Бельгии нагрянула в Еврокомиссию с обысками Полиция Бельгии провела обыски в зданиях Еврокомиссии из-за недвижимости

Полиция Бельгии провела обыски в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе в рамках расследования продажи объектов недвижимости, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Следственные действия затронули в том числе управление по вопросам бюджета.

Полиция Бельгии провела обыски <...> в четверг утром в разных зданиях Еврокомиссии в Брюсселе, в том числе в управлении по вопросам бюджета, — говорится в публикации.

По данным издания, расследование касается сделки по продаже 23 зданий, приобретенных в 2024 году за €900 млн (83 млрд рублей) суверенным фондом Бельгии SFPIM. Дело связано с периодом работы бывшего еврокомиссара по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнеса Хана. Расследование ведет Европейская прокуратура.

Ранее юридический комитет Палаты представителей США обнародовал доклад о систематическом вмешательстве Еврокомиссии в выборы в странах Евросоюза. В документе утверждается, что ЕК использовала закон о цифровых услугах для контроля над политическими нарративами и цензуры контента.

Расследование показало, что ЕК оказывала давление на платформы, включая TikTok, требуя маркировать и удалять публикации, которые правительственные фактчекеры считали дезинформацией. В преддверии выборов 2024 года в Словакии, Франции, Нидерландах, Молдавии, Румынии и Евросоюзе в целом социальные сети ограничили десятки тысяч публикаций, касающихся миграции, климата и обороны.