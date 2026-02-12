В Европе признали, что украинский кризис можно было предотвратить

В Европе признали, что украинский кризис можно было предотвратить Экс-президент Венгрии Адер: кризис на Украине можно было предотвратить

Лидеры стран Запада четыре года назад могли предотвратить конфликт на Украине, заявил бывший президент Венгрии Янош Адер. Он подчеркнул, что достаточно было заявить о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщает MTI.

Можно было не допустить с помощью единственного предложения: «Украина может быть членом Европейского союза, но она не может быть членом НАТО», — заявил Адер.

По его мнению, кризис в отношениях с Россией вызвало именно стремление Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу. Москва неоднократно заявляла, что считает вступление в Евросоюз суверенным правом Украины, отметил Адер.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду на скорое прекращение огня в зоне украинского конфликта. На пресс-конференции с главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым он отметил, что Альянс усердно работает над разработкой гарантий безопасности для Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал указ о подготовке международных договоров относительно гарантий безопасности для Украины. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.