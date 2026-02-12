Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 16:59

В Европе признали, что украинский кризис можно было предотвратить

Экс-президент Венгрии Адер: кризис на Украине можно было предотвратить

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидеры стран Запада четыре года назад могли предотвратить конфликт на Украине, заявил бывший президент Венгрии Янош Адер. Он подчеркнул, что достаточно было заявить о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщает MTI.

Можно было не допустить с помощью единственного предложения: «Украина может быть членом Европейского союза, но она не может быть членом НАТО», — заявил Адер.

По его мнению, кризис в отношениях с Россией вызвало именно стремление Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу. Москва неоднократно заявляла, что считает вступление в Евросоюз суверенным правом Украины, отметил Адер.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду на скорое прекращение огня в зоне украинского конфликта. На пресс-конференции с главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым он отметил, что Альянс усердно работает над разработкой гарантий безопасности для Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал указ о подготовке международных договоров относительно гарантий безопасности для Украины. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Украина
НАТО
Евросоюз
Венгрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пронизывающий ветер и холод до -8? Погода в Москве в марте: чего ждать
«Чужой праздник»: Лоза отказался от выступлений 14 Февраля
От бумажной отчетности к реальному времени: цифровизация как новый стандарт
Украинский скелетонист довел главу МОК до слез
Минфин захотел закрыть лазейку для пенсионеров-инвесторов по выводу средств
Жалобы россиян на резкое подорожание огурцов дошли до ФАС
«Я боялся»: экс-глава «Локомотива» извинился за убийство спустя 24 года
Турэксперт назвал направления, которые могут заменить Кубу
Пропавших сестер обнаружили в секте с предводителем-педофилом
Симоньян получила знак Почетного гражданина Краснодара
Сына Жириновского не пустили в МГИМО на мероприятие в честь отца
Вашингтон проигнорировал запрос ВОЗ о коронавирусе
Москалькова обратилась в ООН из-за удержания 10 курян на Украине
Тренер Бородавко встал на защиту выступившей на Олимпиаде Непряевой
Африканская страна заявила о вступлении в войну с Францией
В США заявили о возобновлении поставок венесуэльской нефти в Китай
Психолог дала советы, как не срываться на детях из-за проблем на работе
Богатая невеста, похудение на 15 кг, алкоголь: как живет Сергей Бурунов
Ураган «Нильс» оставил сотни тысяч домов во Франции без электричества
Мать утащила в секту к педофилу? Где ищут пропавших девочек из Петербурга
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.