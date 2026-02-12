Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 16:46

IT-эксперт предупредил владельцев Apple о новом виде мошенничества

IT-эксперт Геллер: мошенники могут воспользоваться блокировкой аккаунта Apple

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники могут воспользоваться блокировкой аккаунта на iPhone для рассылки фишинговых писем, рассказал «Москве 24» IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер. Он отметил, что в последнее время блокировки участились.

Аферисты внимательно следят за повесткой, учитывают, что беспокоит людей, и непременно используют это для выманивания паспортных и других данных. Поэтому высока вероятность появления различных фишинговых писем, — рассказал Геллер.

IT-эксперт подчеркнул, что любую информацию, касающуюся документов, можно отправлять только в ответ на запросы с почтового ящика с официальным доменом. По его словам, такой почтовый адрес не должен содержать никаких лишних символов.

Ранее сообщалось, что мошенники начали заманивать жертв, предлагая возврат средств за покупки. Пользователи получают СМС-рассылку, в которой им предлагают получить возврат части средств за покупки на крупных маркетплейсах.

мошенники
аккаунты
блокировки
аферисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пронизывающий ветер и холод до -8? Погода в Москве в марте: чего ждать
«Чужой праздник»: Лоза отказался от выступлений 14 Февраля
От бумажной отчетности к реальному времени: цифровизация как новый стандарт
Украинский скелетонист довел главу МОК до слез
Минфин захотел закрыть лазейку для пенсионеров-инвесторов по выводу средств
Жалобы россиян на резкое подорожание огурцов дошли до ФАС
«Я боялся»: экс-глава «Локомотива» извинился за убийство спустя 24 года
Турэксперт назвал направления, которые могут заменить Кубу
Пропавших сестер обнаружили в секте с предводителем-педофилом
Симоньян получила знак Почетного гражданина Краснодара
Сына Жириновского не пустили в МГИМО на мероприятие в честь отца
Вашингтон проигнорировал запрос ВОЗ о коронавирусе
Москалькова обратилась в ООН из-за удержания 10 курян на Украине
Тренер Бородавко встал на защиту выступившей на Олимпиаде Непряевой
Африканская страна заявила о вступлении в войну с Францией
В США заявили о возобновлении поставок венесуэльской нефти в Китай
Психолог дала советы, как не срываться на детях из-за проблем на работе
Богатая невеста, похудение на 15 кг, алкоголь: как живет Сергей Бурунов
Ураган «Нильс» оставил сотни тысяч домов во Франции без электричества
Мать утащила в секту к педофилу? Где ищут пропавших девочек из Петербурга
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.