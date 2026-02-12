IT-эксперт предупредил владельцев Apple о новом виде мошенничества

Мошенники могут воспользоваться блокировкой аккаунта на iPhone для рассылки фишинговых писем, рассказал «Москве 24» IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер. Он отметил, что в последнее время блокировки участились.

Аферисты внимательно следят за повесткой, учитывают, что беспокоит людей, и непременно используют это для выманивания паспортных и других данных. Поэтому высока вероятность появления различных фишинговых писем, — рассказал Геллер.

IT-эксперт подчеркнул, что любую информацию, касающуюся документов, можно отправлять только в ответ на запросы с почтового ящика с официальным доменом. По его словам, такой почтовый адрес не должен содержать никаких лишних символов.

Ранее сообщалось, что мошенники начали заманивать жертв, предлагая возврат средств за покупки. Пользователи получают СМС-рассылку, в которой им предлагают получить возврат части средств за покупки на крупных маркетплейсах.