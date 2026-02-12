Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 16:51

В Москве хаски погибла из-за неисправного фонарного столба

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Москве собака породы хаски погибла из-за удара током от неисправного фонарного столба, сообщил Telegram-канал Baza. Хозяйка животного пытается через суд добиться наказания для коммунальщиков.

Как отметил канал, дочка женщины пошла на прогулку вместе с хаски. В один момент собака замерла у фонарного столба, она не шевелилась и стала скулить. Пес не дождался помощи и умер на глазах ребенка.

Хозяйка смогла забрать тело хаски лишь спустя два часа, когда столб был обесточен. После проверки выяснилось, что на цоколе опоры столба были трещины, из-за чего электричество ушло в землю. Женщина считает, что могла погибнуть и ее дочь, но весь удар на себя приняла собака.

Ранее сообщалось, что сотрудники аэропорта Кызыл на протяжении года заботятся о хаски по кличке Умка. Собака ежедневно встречает бойцов, возвращающихся с передовой, каждый раз надеясь увидеть среди них своего хозяина. По словам волонтера Эльвиры Лифановой, хозяин Умки — военнослужащий, который обнаружил животное возле разрушенного дома в зоне проведения СВО.

Россия
Москва
хаски
погибшие
инциденты
