Обстрел Запорожья 10 февраля: ВСУ убили священника, что с Запорожской АЭС

ВСУ обстреляли похоронную процессию в Запорожской области, убив священника. Что происходит в Запорожье области 10 февраля, где были обстрелы, что с Запорожской АЭС?

ВСУ убили священника: что известно об обстреле в Запорожье 10 февраля

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли похоронную процессию в селе Скельки.

«Шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, один человек погиб. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Нахожусь на связи с оперативными службами», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Бердянская епархия Русской православной церкви сообщила, что погибшим оказался священник Сергий Кляхин.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал удар по похоронной процессии «выходкой сатанистов» (международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в России).

«Это мерзкая выходка украинских нацистов, которым мало довести мирного человека до гибели, им нужно еще и не позволить отдать ему дань памяти. Посягнуть на христианскую традицию. Чего еще ждать от сатанистов?!» — возмутился Мирошник в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало информацию об обстрелах в Запорожской области.

Где еще были обстрелы ВСУ в Запорожской области 10 февраля

Днем 10 февраля ВСУ нанесли серию ударов по территории Запорожской области.

Около 13 часов Балицкий сообщил о высокой активности беспилотников ВСУ в Васильевском муниципальном округе. Позже начался обстрел, который привел к отключениям света.

«В результате очередной атаки противника отключения электроснабжения затронули Васильевский, Михайловский и Токмакский муниципальные округа. В настоящее время проводится оценка повреждений и определяются сроки восстановительных работ», — сообщил Балицкий.

Мониторинговые каналы отмечают, что над Запорожской областью сохраняется активность БПЛА противника.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит в Энергодаре, есть ли угроза для Запорожской АЭС

Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ нанесли удары по Энергодару. Обстрел повредил линию подачи электричества для атомной электростанции.

«Повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и ЗАЭС. Отключена одна из двух внешних линий электропередачи, питающих Запорожскую атомную электростанцию, — линия 330 кВ „Ферросплавная-1“. Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения ее нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии 750 кВ „Днепровская“. Помимо этого, поврежден магистральный трубопровод теплотрассы. Подача тепла в жилые дома и социальные объекты Энергодара временно приостановлена», — сообщили в Telegram-канале «ЗАЭС. Официально».

Информация о пострадавших не поступала. Ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем, радиационный фон нормальный, заверили в пресс-службе. Директор станции по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что информация доведена до наблюдателей МАГАТЭ, которые работают на ЗАЭС.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Telegram разблокируют при одном условии: подробности, надолго ли замедление

Они выбрали позор: террористы «Азова» переубивали себя под Константиновкой

«Герань» сбила боевой вертолет ВСУ: удары по Украине 10 февраля