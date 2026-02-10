В России сочли сатанистской атаку ВСУ на похоронную процессию

Удар ВСУ по похоронной процессии в Запорожской области, при котором погиб мирный житель, можно назвать лишь мерзкой выходкой сатанистов (международное движение сатанистов признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Однако, по его словам, другого от сатанистов ждать не стоило.

Это мерзкая выходка украинских нацистов, которым мало довести мирного человека до гибели, им нужно еще и не позволить отдать ему дань памяти. Посягнуть на христианскую традицию. Чего еще ждать от сатанистов?! — задался он вопросом.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали похоронную процессию в Васильевском округе Запорожской области. Как проинформировал губернатор Евгений Балицкий, шесть человек ранены, один — погиб.

Также Мирошник сообщил, что за минувшую неделю от обстрелов ВСУ погибли 14 мирных россиян и 127 получили ранения различной степени тяжести. По его словам, среди пострадавших девять детей, самому младшему из которых — девять месяцев. Дипломат подчеркнул, что чаще всего причиной гибели или ранений становились атаки беспилотников ВСУ.