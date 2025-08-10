Пробуем маринованные сливы с медом и душистым перцем!

Этот рецепт превратит простые фрукты в изысканную закуску к сырам, мясу или даже десерту.

Отберите килограмм упругих, слегка недоспелых синих слив. Хорошенько промойте, аккуратно надрежьте каждую вдоль, не разделяя половинки до конца. Косточки необходимо удалить. Затем уложите сливы плотно в простерилизованные емкости, добавив между слоями 3-4 горошины душистого перца и чуть побольше черного перца горошком. Приготовьте маринад: в литре воды растворите 200 г жидкого меда, добавьте 150 мл яблочного уксуса, 2 ч. л. соли среднего помола и 2 маленьких листика лаврушки. Как только маринад закипит, проварите его 5 минут. Горячим маринадом залейте сливы, полностью покрыв их. Сразу закатайте крышками. Маринуйте минимум месяц, чтобы плоды пропитались и раскрыли свой необычный пряно-кисло-сладкий вкус. Подавайте охлажденными как самостоятельную закуску или неожиданное дополнение к блюдам.

