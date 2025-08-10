Омлет, который вы ели — не омлет: попробуйте французский скрамбл

Вкуснее яичницы и привычного омлета! Французский скрамбл — это не просто яйца, а шелковистый, кремовый завтрак, достойный лучших кафе Парижа. Никакой спешки — только сливочное масло, сливки и деликатная текстура.

Смешайте 6 яиц с 30 мл сливок (33%) — аккуратно, не взбивая. На сковороде растопите 30 г сливочного масла и влейте яичную массу. Готовьте на слабом огне, непрерывно перемешивая лопаткой у дна в течение 8–10 минут, пока яйца не станут кремовыми. Снимите с огня, приправьте по вкусу солью и белым перцем.

