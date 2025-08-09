Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 10:32

На все уйдет меньше часа! Необычный конфитюр из болгарского перца на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Конфитюр из болгарского перца — сладкое солнце в банке! Этот необычный конфитюр станет вашей любимой зимней находкой. Представьте: сладкий перец, томленный с сахаром и специями, превращается в густое, ароматное лакомство. Идеальная пара к сырной тарелке, блинчикам или просто к чаю!

Тебе понадобится: 1 кг болгарского перца (лучше красного), 500 г сахара, 1 лимон, 1 ч. л. молотой корицы, 3 гвоздички.

Приготовление: перец очисти от семян, нарежь тонкими полосками. Засыпь сахаром и оставь на 3 часа. Добавь сок лимона, корицу и гвоздику. Вари на медленном огне 1,5 часа, помешивая, пока масса не загустеет. Разложи по стерильным банкам, закатай. Храни в прохладном месте.

Этот конфитюр удивит даже скептиков — сладкий, с легкой кислинкой и пряным послевкусием. Попробуйте намазать на тост с козьим сыром — это нечто!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

рецепты
болгарский перец
домашние заготовки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Цирк с конями»: Лебедев прошелся по ФБР и политике США
В Госдуме раскрыли, какой сигнал для Запада несет выбор Аляски
«Вопрос в окопах»: в Раде предрекли Зеленскому большие проблемы
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичной встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.