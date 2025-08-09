На все уйдет меньше часа! Необычный конфитюр из болгарского перца на зиму

Конфитюр из болгарского перца — сладкое солнце в банке! Этот необычный конфитюр станет вашей любимой зимней находкой. Представьте: сладкий перец, томленный с сахаром и специями, превращается в густое, ароматное лакомство. Идеальная пара к сырной тарелке, блинчикам или просто к чаю!

Тебе понадобится: 1 кг болгарского перца (лучше красного), 500 г сахара, 1 лимон, 1 ч. л. молотой корицы, 3 гвоздички.

Приготовление: перец очисти от семян, нарежь тонкими полосками. Засыпь сахаром и оставь на 3 часа. Добавь сок лимона, корицу и гвоздику. Вари на медленном огне 1,5 часа, помешивая, пока масса не загустеет. Разложи по стерильным банкам, закатай. Храни в прохладном месте.

Этот конфитюр удивит даже скептиков — сладкий, с легкой кислинкой и пряным послевкусием. Попробуйте намазать на тост с козьим сыром — это нечто!

