Ленивый салат с помидорами и луком: маринуем в банках без стерилизации

Этот ленивый салат из помидоров и лука в банках невероятно простой в приготовлении! А главное, он порадует вас сочными томатами с легкой кислинкой, пикантным луком и пряным послевкусием чеснока.

Для приготовления возьмите 2 кг мелких помидоров (черри или сливки), 500 г репчатого лука кольцами, 4 зубчика чеснока. Уложите в стерильные банки слоями, добавив между ними зонтики укропа и 5 горошин черного перца. Залейте кипящим маринадом (1 л воды, 50 г соли, 100 г сахара, 150 мл уксуса 9%) и сразу закатайте.

Салат маринуется в банках без стерилизации, просто залили и готово! Через две недели салат приобретет насыщенный вкус и будет храниться до весны.

