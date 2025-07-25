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25 июля 2025 в 13:32

Капуста по-грузински со свеклой: хрустящая закуска с чесноком и пряностями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованная капуста по-грузински со свеклой — это яркая закуска с пикантным вкусом, где хрустящая капуста приобретает рубиновый оттенок и насыщенный аромат чеснока, острого перца и пряностей.

Для приготовления нарежьте 1 кг белокочанной капусты крупными квадратами, 1 свеклу — тонкими пластинами. Плотно уложите в банку, переслаивая 5 зубчиками чеснока, 1 стручком острого перца и 1 ст. л. семян кинзы. Приготовьте маринад: вскипятите 1 л воды с 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 3 лавровыми листами и 5 горошинами душистого перца. Влейте 100 мл яблочного уксуса, залейте капусту горячим маринадом.

Оставьте при комнатной температуре на 2 дня, затем храните в холодильнике. Через 3 дня капуста приобретет нежно-розовый цвет, островатый вкус с нотками свеклы и пряным послевкусием. Эта хрустящая закуска с чесноком и пряностями идеально подойдет к мясу и картофелю.

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капуста
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соленья
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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