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11 июля 2025 в 20:01

Вы не пробовали такой нежной аджики! Баклажаны делают ее особенно вкусной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовы поспорить, вы не пробовали такой нежной аджики. Весь секрет в добавлении баклажанов, они делают ее особенно вкусной. По этому рецепту у вас получится густой ароматный соус с легкой остротой и пикантными нотками чеснока.

Рецепт: пропустите через мясорубку 1 кг болгарского перца, 500 г баклажанов (предварительно запеченных до мягкости), 5 зубчиков чеснока и 2--3 острых перчика (по вкусу). Добавьте 100 г сахара, 50 г соли, 200 мл растительного масла, 100 мл уксуса 9% и пучок петрушки. Тщательно перемешайте, доведите до кипения и варите 20 минут на медленном огне, постоянно помешивая.

Разлейте горячую аджику по стерильным банкам и закатайте. Зимой этот соус станет идеальным дополнением к мясу, рыбе или просто намазкой на хлеб — нежная текстура баклажанов смягчает остроту, а сладость перца делает вкус гармоничным. Храните в прохладном месте — такая заготовка сохраняет все витамины.

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аджика
рецепты
баклажаны
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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