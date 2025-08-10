Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Этот салат из сырых кабачков — настоящая находка! Вкуснятина без заморочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из сырых кабачков — свежесть в каждой ложке. Когда на улице жара, а хочется чего-то легкого и освежающего, этот салат становится настоящим спасением! Молодые кабачки в сочетании с нежным плавленым сыром и ароматными травами создают удивительно гармоничный вкус — свежий, пикантный и очень необычный. А готовится это чудо буквально за пять минут — идеально для неожиданных гостей или когда совсем нет времени на готовку.

Берем молодые кабачки — около 300 граммов. Важно, чтобы они были с нежной кожицей и мелкими семенами. Тщательно моем и натираем на корейской терке для моркови — получаются красивые длинные ломтики. Если такой терки нет, можно просто нарезать тонкой соломкой или кружочками. Посыпаем щепоткой соли, перемешиваем и оставляем на 5 минут — кабачки дадут немного сока, который потом нужно слить. Пока кабачки отдыхают, готовим заправку: 90 граммов плавленого сыра (лучше брать классический без добавок) разминаем вилкой, добавляем 3 ст. л. майонеза, мелко рубленный укроп (около 10 граммов), пропущенный через пресс чеснок (3 зубчика), 1/2 ч. л. прованских трав и молотый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем до однородности — если масса слишком густая, можно добавить ложку сметаны. Сливаем выделившийся из кабачков сок, добавляем заправку и аккуратно перемешиваем. Даем салату настояться 10–15 минут в холодильнике — и можно подавать!

Этот салат хорош тем, что кабачки остаются хрустящими, а заправка придает им нежный сливочный вкус с пикантными нотками чеснока и трав. Подавать можно как самостоятельное блюдо или как легкий гарнир к мясу. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько вкусными могут быть обычные сырые кабачки! Особенно хорош этот салат в жару — освежает и дарит ощущение легкости.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

кабачки
салаты
закуски
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
