Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 13:00

Тыква, творог, какао — и никакой скуки! Пирог «Зебра» выглядит как десерт, а готовится как обычная запеканка

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру тыкву, творог, яйца и муку, взбиваю до однородности, разделяю на две части, добавляю какао в одну из них, выливаю слоями в форму и запекаю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: пирог с полосатым рисунком, нежной тыквенной и творожной текстурой и легким шоколадным вкусом — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и необычного десерта без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 400 г тыквы, 400 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, 100 г муки, 2 ст. ложки какао, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли. Тыкву запеките или отварите до мягкости, разомните в пюре. Смешайте с творогом, яйцами, сахаром, мукой и разрыхлителем. Разделите тесто на 2 части, в одну добавьте какао. Выливайте поочередно в форму, создавая полосы. Выпекайте при 180°C 40–45 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — даже те, кто не любит тыкву, просили добавки! Рисунок «Зебра» делает его невероятно красивым. Кстати, вместо какао можно добавить корицу для аромата. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Тыкву и яблоко натираю на терке — 15 минут, и горка оладий на столе. С медовым настроением
Общество
Тыкву и яблоко натираю на терке — 15 минут, и горка оладий на столе. С медовым настроением
Как приготовить салат из помидоров на зиму по-новому: три простых рецепта
Семья и жизнь
Как приготовить салат из помидоров на зиму по-новому: три простых рецепта
Творог и персики из банки — за 20 минут на столе колобки, от которых балдеют и дети, и взрослые
Общество
Творог и персики из банки — за 20 минут на столе колобки, от которых балдеют и дети, и взрослые
Тертый пирог с творогом и ягодами — это уже классика: получается нежнее торта и делает чаепитие особенным
Общество
Тертый пирог с творогом и ягодами — это уже классика: получается нежнее торта и делает чаепитие особенным
Что приготовить из молочных кабачков: 5 рецептов из молодых плодов
Семья и жизнь
Что приготовить из молочных кабачков: 5 рецептов из молодых плодов
тыква
творог
запеканки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФНС заблокировала все счета Дани Милохина в России
Экс-игрок «Локомотива» назвал страну для продолжения карьеры Батракова
Солдаты ВСУ жестоко убили юношу в российском регионе
Не стал Джеймсом Бондом, но ушел легендой: фото Сэма Нилла в жизни и в кино
Стало известно, сколько людей погибли от Эболы в ДРК
Новый туристический центр может появиться на юго-востоке Татарстана
Названы продукты, которые могут навредить сердцу в жару
Названы самые безопасные места для путешествий на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, нужно ли получать разрешение для строительства бани
Адвокат ответил, что может грозить Седоковой за обвинения Тиммы в насилии
В аэропорту на юге России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Врач ответил, когда боль в животе нельзя игнорировать
В Кривом Роге ТЦК устроило штурм биотуалета с мужчиной внутри
Жители европейской страны могут разориться из-за подорожания сигарет
«Переломный проект»: в Польше анонсировали стройку космического корабля
«Очень сильный»: экс-игрок «Динамо» о возвращении сбежавшего от СВО тренера
В Госдуме ответили, кому в августе повысят пенсии
Суд приговорил убийцу участника СВО к 19 годам строгого режима
Вскрылась неожиданная деталь обрушения пирса с детьми в Приморье
КСИР пополнил список запрещенных организаций одной европейской страны
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.