Тыква, творог, какао — и никакой скуки! Пирог «Зебра» выглядит как десерт, а готовится как обычная запеканка

Тыква, творог, какао — и никакой скуки! Пирог «Зебра» выглядит как десерт, а готовится как обычная запеканка

Беру тыкву, творог, яйца и муку, взбиваю до однородности, разделяю на две части, добавляю какао в одну из них, выливаю слоями в форму и запекаю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: пирог с полосатым рисунком, нежной тыквенной и творожной текстурой и легким шоколадным вкусом — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и необычного десерта без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 400 г тыквы, 400 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, 100 г муки, 2 ст. ложки какао, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли. Тыкву запеките или отварите до мягкости, разомните в пюре. Смешайте с творогом, яйцами, сахаром, мукой и разрыхлителем. Разделите тесто на 2 части, в одну добавьте какао. Выливайте поочередно в форму, создавая полосы. Выпекайте при 180°C 40–45 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — даже те, кто не любит тыкву, просили добавки! Рисунок «Зебра» делает его невероятно красивым. Кстати, вместо какао можно добавить корицу для аромата. Находка, а не рецепт!