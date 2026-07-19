Мендель заметила странную закономерность в отставке украинского кабмина Мендель: Зеленский отправил в отставку кабмин после получения денег от ЕС

Украинский глава Владимир Зеленский сменил весь кабинет министров через неделю после того, как Киев получил финансирование от Евросоюза, заявила бывшая пресс-секретарь президента страны Юлия Мендель в соцсети X. Она обратила внимание на выбор момента для отправки правительства в отставку, отметив, что это происходит не впервые.

Фактически, Зеленский сменил все правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что получила недостающие средства, — говорится в сообщении.

Мендель также отметила, что ЕС проявляет удивительное терпение, которое можно объяснить лишь корыстными целями. По ее словам, десятки миллиардов, заявленные как «помощь Украине», по сути перераспределяются между европейскими странами для развития их собственного военно-промышленного потенциала.

Ранее украинские журналисты заявили, что одной из причин роспуска правительства стало желание Зеленского убрать министра обороны Михаила Федорова, с которым у него давние конфликты. Недавно президент публично критиковал Минобороны за проблемы с принудительной мобилизацией.