Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 10:18

Мендель заметила странную закономерность в отставке украинского кабмина

Мендель: Зеленский отправил в отставку кабмин после получения денег от ЕС

Юлия Мендель Юлия Мендель Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский глава Владимир Зеленский сменил весь кабинет министров через неделю после того, как Киев получил финансирование от Евросоюза, заявила бывшая пресс-секретарь президента страны Юлия Мендель в соцсети X. Она обратила внимание на выбор момента для отправки правительства в отставку, отметив, что это происходит не впервые.

Фактически, Зеленский сменил все правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что получила недостающие средства, — говорится в сообщении.

Мендель также отметила, что ЕС проявляет удивительное терпение, которое можно объяснить лишь корыстными целями. По ее словам, десятки миллиардов, заявленные как «помощь Украине», по сути перераспределяются между европейскими странами для развития их собственного военно-промышленного потенциала.

Ранее украинские журналисты заявили, что одной из причин роспуска правительства стало желание Зеленского убрать министра обороны Михаила Федорова, с которым у него давние конфликты. Недавно президент публично критиковал Минобороны за проблемы с принудительной мобилизацией.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Юлия Мендель
кабмин Украины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Норвегии объяснили смысл масштабных ночных ударов по Киеву
Оперштаб раскрыл число атак ВСУ на Белгородскую область за сутки
В Госдуме рассказали, что ждет Украину после мощных ударов по Киеву
Раскрыты подробности новых ударов ВСУ по Белгородской области
Удары по Украине сегодня, 19 июля: какие цели ВСУ поражены, что в Киеве
Магнитные бури сегодня, 19 июля: что завтра, боли, проблемы с дыханием
Пентагон обвинили в сокрытии доказательств визитов пришельцев
Назван самый вкусный вид меда
Украинский десантник сдался в плен под Днепром с полным боекомплектом
Россиянка с протезом бедра покорила высшую точку Эльбруса
Ночная авария на трассе «Новороссия» закончилась гибелью трех человек
На ЗАЭС сообщили о смене тактики ВСУ в Энергодаре
Лавров проведет двусторонние встречи на полях саммита АСЕАН
Наступление ВС РФ на Харьков 19 июля: последние новости, правда о Купянске
В КТК рассказали о последствиях атаки БПЛА на морской терминал
«Сверхлюди и недочеловеки»: в США высказались об антироссийских настроениях
Юрист объяснил, высок ли шанс у селлеров получить компенсацию от WB
Морской терминал КТК подвергся атаке
Стала известна причина взрывов в промзоне Ставрополя
Маск назвал профессию, которая «умрет» к концу года из-за ИИ
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.