День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 10:30

Смешала пюре с плавлеными сырками — и на огонь. Пирожки «Лапти» с картошкой и сыром получаются тонкими, хрустящими и очень сочными

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тонкие пирожки на кефире — это очень вкусно! Тесто на кефире готовится буквально за пять минут, а получается нежное, мягкое. Это гениально простой рецепт тонких пирожков для тех, кто любит домашнюю выпечку с хрустящей корочкой и сочной начинкой, но не хочет возиться с дрожжами.

Никакой опары, никакого долгого подъема — просто смешал, замесил и можно жарить. Получается обалденная вкуснятина: тонкие румяные пирожки с хрустящей золотистой корочкой и невероятно нежной, сочной картофельной начинкой с расплавленным сыром и ароматным луком. Тесто на кефире становится мягким и эластичным, при жарке дает пузырьки и не рвется. Такие пирожки моя бабушка называла «Лапти» — за их форму и аппетитный вид.

Они идеальны к борщу, супу или просто с молоком. Готовятся из доступных продуктов и съедаются очень быстро.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 мл кефира, 400 г муки, 1 яйцо, 20 мл растительного масла, 1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. соды; для начинки — 5-6 картофелин, 2 плавленых сырка, 1 луковица, 30 г сливочного масла, зелень по вкусу, соль и перец. В миске смешайте кефир, яйцо, сахар, соль и соду. Оставьте на 2-3 минуты. Добавьте масло и постепенно муку, замесите эластичное тесто. Отварите картофель, сделайте пюре. Лук мелко нарежьте и обжарьте. Добавьте к пюре сливочное масло, лук, тертые плавленые сырки, рубленую зелень, перемешайте. Тесто разделите на 10 частей, раскатайте лепешки. На каждую выложите ложку начинки, защипните края. Раскатайте пирожок скалкой в тонкую лепешку. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Стакан кефира, два яйца и какао — через 40 минут торт «Фантастика» выше и пышнее магазинного бисквита
Общество
Стакан кефира, два яйца и какао — через 40 минут торт «Фантастика» выше и пышнее магазинного бисквита
Перетираю творог с маслом и мукой, добавляю изюм — через 25 минут печенье «Вензеля»: рассыпчатое, домашнее и пальчики оближешь
Общество
Перетираю творог с маслом и мукой, добавляю изюм — через 25 минут печенье «Вензеля»: рассыпчатое, домашнее и пальчики оближешь
Беру халву, яйца, масло и муку — пеку кекс-мечту с ореховыми нотками, как с восточных базаров
Общество
Беру халву, яйца, масло и муку — пеку кекс-мечту с ореховыми нотками, как с восточных базаров
Творожные пирожки с повидлом: рецепт на 12 булочек — тесто без дрожжей, легко вымешивается
Общество
Творожные пирожки с повидлом: рецепт на 12 булочек — тесто без дрожжей, легко вымешивается
Готовлю целую гору! Эти пирожки — как у бабушки и даже лучше: пышное тесто и сытная начинка
Общество
Готовлю целую гору! Эти пирожки — как у бабушки и даже лучше: пышное тесто и сытная начинка
рецепты
кулинария
пирожки
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перечислены самые востребованные в России профессии
Нарушение перемирия, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 10 мая
Фура с пчелами-нелегалами проникла в Россию
В Кремле поставили точку в отношении Армении к конфликту на Украине
Ушаков раскрыл, кто и зачем напрашивался в гости в Москву
«Мы ее выиграем»: Песков порассуждал об итогах СВО
Ушаков сообщил о попытках США согласовать перемирие к 9 Мая
Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине
Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной
«Каких-то разъяснений»: Песков о позиции РФ по визиту Зеленского в Ереван
Песков назвал «ненормальными» антироссийские высказывания в Ереване
Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Назван политик, который может представить ЕС на переговорах по Украине
Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было
Песков оценил участие Армении в саммите ЕС
Ушаков рассказал, на что придется пойти Киеву в Донбассе
«Настанет время»: в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе»
«Вспомнил КВН»: Ушаков о причинах появления «клоунского» указа Зеленского
Серийный драчун устроил четыре потасовки за день и получил 13 суток
«Пытается играть в трагедию»: Лавров назвал Зеленского комедиантом
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.