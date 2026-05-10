Смешала пюре с плавлеными сырками — и на огонь. Пирожки «Лапти» с картошкой и сыром получаются тонкими, хрустящими и очень сочными

Тонкие пирожки на кефире — это очень вкусно! Тесто на кефире готовится буквально за пять минут, а получается нежное, мягкое. Это гениально простой рецепт тонких пирожков для тех, кто любит домашнюю выпечку с хрустящей корочкой и сочной начинкой, но не хочет возиться с дрожжами.

Никакой опары, никакого долгого подъема — просто смешал, замесил и можно жарить. Получается обалденная вкуснятина: тонкие румяные пирожки с хрустящей золотистой корочкой и невероятно нежной, сочной картофельной начинкой с расплавленным сыром и ароматным луком. Тесто на кефире становится мягким и эластичным, при жарке дает пузырьки и не рвется. Такие пирожки моя бабушка называла «Лапти» — за их форму и аппетитный вид.

Они идеальны к борщу, супу или просто с молоком. Готовятся из доступных продуктов и съедаются очень быстро.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 мл кефира, 400 г муки, 1 яйцо, 20 мл растительного масла, 1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. соды; для начинки — 5-6 картофелин, 2 плавленых сырка, 1 луковица, 30 г сливочного масла, зелень по вкусу, соль и перец. В миске смешайте кефир, яйцо, сахар, соль и соду. Оставьте на 2-3 минуты. Добавьте масло и постепенно муку, замесите эластичное тесто. Отварите картофель, сделайте пюре. Лук мелко нарежьте и обжарьте. Добавьте к пюре сливочное масло, лук, тертые плавленые сырки, рубленую зелень, перемешайте. Тесто разделите на 10 частей, раскатайте лепешки. На каждую выложите ложку начинки, защипните края. Раскатайте пирожок скалкой в тонкую лепешку. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета.

