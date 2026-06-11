Грибные леса МО: где можно и нельзя собирать и как не встретить лесничего

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Грибные леса МО: где можно и нельзя собирать и как не встретить лесничего

Июнь — и грибной сезон в Московской области уже стартовал: в лесах появились первые лисички и подберезовики, а впереди долгие месяцы тихой охоты вплоть до поздней осени. Подосиновики, белые, опята, сыроежки — все это можно свободно класть в корзинку. Но некоторые правила в 2026 году изменились, и ошибки в лесу теперь могут обойтись очень дорого. Разберемся, где можно собирать грибы в МО в 2026 году, обозначим разрешенные леса для сбора грибов, а также определимся, где это строго запрещено, что говорит закон и как вести себя, чтобы лесничий не испортил вам поход.

Официально разрешенные леса для сбора грибов в Подмосковье

Если коротко: разрешенные леса для сбора грибов — это обычные леса государственного лесного фонда, не имеющие охранного статуса. Именно там грибник чувствует себя свободно и в рамках закона.

Согласно Лесному кодексу РФ (статья 11), граждане вправе свободно и бесплатно пребывать в лесах и собирать для собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды и грибы — если речь не идет об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Никаких специальных разрешений и платы не требуется — достаточно просто быть человеком с корзинкой и относиться с уважением к природе.

Официальные места, где можно собирать грибы в МО в 2026 году, — это прежде всего:

леса Шатурского, Орехово-Зуевского и Сергиево-Посадского районов — традиционно богатые белыми и подосиновиками;

Дмитровский и Талдомский районы — как всегда обещают хороший урожай подберезовиков и опят;

Можайский и Рузский районы — смешанные леса, богатые лисичками и груздями;

Серпуховский и Чеховский районы — сосновые боры с рыжиками;

леса вокруг Истры и Волоколамска — грибники ценят их за постоянство любого грибного урожая.

Именно здесь расположены официальные грибные места Подмосковья, где вам никто не запретит искать белые, опята, лисички, сыроежки, подберезовики, подосиновики, рыжики, волнушки и грузди. Эти распространенные виды не вызывают никаких вопросов у лесников и инспекторов, а о запрете сбора грибов в лесопарках речи не идет — до тех пор пока вы находитесь на территории обычного лесного фонда.

Грибные леса МО: где можно и нельзя собирать и как не встретить лесничего Фото: Ulrich Perrey/dpa/Global Look Press

Национальные парки и заповедники: собирать нельзя, штрафы

Совсем другой разговор — особо охраняемые природные территории. Здесь действует полный запрет сбора грибов в лесопарках, заповедниках и национальных парках, и это не просьба, а требование федерального закона.

В Московской области к таким территориям относятся:

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник (Серпуховский район) — закрыт для любого самодеятельного сбора даров природы.

Национальный парк «Лосиный остров» — несмотря на то, что он находится в черте Москвы и частично заходит в МО, сбор грибов здесь запрещен.

Национальный парк «Угра» — частично затрагивает приграничные с Подмосковьем территории.

Государственные заказники регионального значения — их в области несколько десятков, и в каждом действует свой режим охраны.

За сбор грибов в заповедниках и национальных парках предусмотрен штраф в размере от 3000 до 4000 рублей с конфискацией всего собранного (статья 8.39 КоАП РФ). Если нарушение совершено в период действия режима чрезвычайной пожарной опасности или карантинных ограничений — то есть когда власти официально закрыли лес, — сумма вырастает до 40 000 — 50 000 рублей. Это уже серьезно.

Грибы в лесах МО: где можно собирать, какие места под запретом и как избежать штрафа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лесопарки и особо охраняемые зоны: что говорит закон 2026 года

Запрет сбора грибов в лесопарках — отдельная и важная тема. Лесопарки в Подмосковье часто воспринимаются как зеленые зоны для прогулок, но многие из них имеют статус ООПТ регионального значения. Это значит, что хозяйственная деятельность, включая сбор грибов, там ограничена или полностью запрещена.

С 1 сентября 2026 года, из-за ранее внесенных изменений в Кодекс об административных правонарушениях Московской области, наступает административная ответственность за уничтожение, сбор или повреждение грибов, занесенных в региональную Красную книгу. Закон принят Московской областной думой и поддержан Министерством экологии и природопользования МО.

Что это означает на практике:

в лесопарках со статусом ООПТ собирать грибы нельзя вовсе, независимо от вида;

в лесопарках без охранного статуса сбор обычных съедобных грибов для личных нужд разрешен;

во всех лесах без исключения — как в обычных, так и в лесопарках — запрещено брать 26 видов грибов, занесенных в Красную книгу Московской области;

помимо региональной Красной книги, нужно учитывать федеральный перечень: 41 вид грибов, утвержденный приказом Минприроды РФ от 23 мая 2023 года № 320, — под полным запретом на всей территории России.

Прежде чем отправиться в лесопарк, стоит уточнить его статус на официальном сайте Министерства экологии Московской области или в приложении «Мособллес».

Грибные леса МО: где можно и нельзя собирать и как не встретить лесничего Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мониторинг лесничих: камеры, фотофиксация, дроны

Не думайте, что в лесу вас никто не увидит. Лесничие с камерами и дроны давно стали реальностью подмосковных лесов, а не страшилкой из интернета.

Еще в 2024 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило о масштабном внедрении беспилотников с искусственным интеллектом в работу лесничеств региона. Дроны патрулируют леса по заранее проложенным маршрутам и фиксируют нарушения, в том числе в фото- и видеоформате.

Как работает система контроля сегодня:

беспилотники (БПЛА) — патрулируют территории лесничеств, выявляют незаконные действия, включая массовый сбор грибов в запрещенных зонах;

фотофиксация — инспекторы оснащены фотоаппаратами и смартфонами, документируют нарушения на месте;

приложение «Проверки Подмосковья» — все маршруты патрулирований вносятся в систему, что исключает «белые пятна» на карте контроля;

стационарные камеры — установлены на въездах на некоторые охраняемые территории и в лесопарки.

Лесничие с камерами и дроны патрулируют в том числе официальные грибные места Подмосковья — это не просто мониторинг пожаров. Инспекторы вправе остановить грибника, проверить содержимое корзины и составить протокол прямо в лесу. Доказательства нарушения при этом собираются автоматически. Поэтому надежда на «авось не увидят» в 2026 году уже не работает.

Как вести себя и какие документы брать в лес

Хорошая новость: законопослушный грибник может вообще ни о чем не беспокоиться. Никаких специальных разрешений для сбора обычных грибов в обычном лесу не нужно. Но несколько простых правил, среди которых и вопрос, как не получить штраф за грибы, стоит все же держать в голове, чтобы не получить наказание из-за чистого недоразумения.

Что иметь при себе и как себя вести:

Паспорт или любой документ, удостоверяющий личность, — при составлении административного протокола лесничий обязан установить вашу личность. Отказ предъявить документы только осложнит ситуацию. Обычную плетеную корзину или дышащую сетку — сбор в полиэтиленовые пакеты считается признаком коммерческого сбора и может привлечь лишнее внимание; кроме того, грибница «дышит» через плетеную тару — споры рассеиваются. Нож — для срезки грибов, чтобы не повреждать грибницу выдергиванием. Приложение или справочник с изображениями краснокнижных видов — распечатайте или сохраните в телефоне перечень 26 охраняемых грибов Московской области. Здравый смысл — не заходите за ограждение ООПТ, не игнорируйте предупреждающие знаки, не спорьте с инспектором на месте.

Если лесничий остановил вас — не паникуйте. Спокойно объясните цель визита, предъявите документ и покажите корзину. Если вы собирали только разрешенные виды в разрешенном месте — вам нечего бояться.

Грибы в лесах МО: где можно собирать, какие места под запретом и как избежать штрафа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экологические нормы: не повреждать грибницы, не сорить

Собирать грибы законно — это не только про штрафы. Это еще и уважение к лесу, который кормит нас из года в год. Экологические штрафы для грибников — реальность, но куда важнее понимать, зачем эти нормы вообще существуют.

Правила бережного сбора, которые важно соблюдать:

срезать, а не выдергивать — вырванная с корнем грибница разрушается, и на этом месте грибы могут не появиться несколько лет;

не разгребать лесную подстилку: ворошить мох и листья в поисках мелких грибов — значит уничтожать среду обитания;

не трогать незнакомые грибы — если вы не уверены, не срывайте и не пинайте: даже поврежденный краснокнижный гриб может стать основанием для протокола;

не оставлять мусор — согласно статье 8.31 КоАП РФ загрязнение лесов бытовыми отходами влечет штраф от 1000 до 3000 рублей для граждан;

не разводить костры в пожароопасный период (апрель — октябрь) без специально отведенного места — штраф от 10 000 до 20 000 рублей (статья 8.32 КоАП РФ).

Отдельная история — краснокнижные грибы. В Рослесинфорге неоднократно подчеркивали: обычному грибнику опасаться нечего, если он собирает знакомые всем опята, белые, подосиновики, лисички и сыроежки. Эти виды сложно перепутать с чем-то редким и запрещенным. А вот любители народной медицины, охотящиеся за редкими лечебными грибами, рискуют гораздо серьезнее: за умышленный сбор краснокнижных видов предусмотрена уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ — до 4 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей, а если сбор происходит группой или с использованием служебного положения — до 9 лет и до 3 млн рублей.

Экологические штрафы для грибников — это последнее средство воздействия государства. Первое и главное — ваша собственная осознанность. Золотое правило остается неизменным: не уверен — не бери. Справочник с описанием охраняемых видов, актуальный перечень Красной книги МО и немного внимательности — вот все, что нужно, чтобы разрешенные леса для сбора грибов в 2026 году дарили только радость и полные корзины.

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