Этот домашний квас — моя гордость, а готовится проще, чем кажется

Этот домашний квас — моя гордость, а готовится проще, чем кажется

Я попробовал этот квас в деревне. Теперь варю сам: настойка хлеба, закваска и немного терпения — и ты король лета.

Ингредиенты

Вода — 4 л, черствый ржаной хлеб — 500 г, закваска хлебная ржаная — 30 г, сахар-песок — 80 г.

Как готовлю

Сначала беру качественную воду — бутилированную или родниковую, мягкую. Довожу до кипения. Ржаной хлеб, в идеале солодовый, нарезаю кубиками, заливаю кипятком и оставляю на 10 часов при комнатной температуре. Через 10 часов процеживаю настой через марлю в банку, добавляю 50 г сахара и ржаную закваску, перемешиваю.

Оставляю бродить еще на 12 часов при 25–29 градусах. Потом пробую: если мало сладости — добавляю оставшийся сахар, процеживаю снова и разливаю по бутылкам. Плотно закрываю и отправляю в холодильник на пару часов. Все, получается живой, слегка газированный квас — хранится до четырех дней, но обычно улетает быстрее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Напиток получился живым, некислым, с легкой хлебной сладостью и приятным шипением, без всякой магазинной химии. Советую подавать его с мятой и кубиками льда — вкус раскрывается еще ярче.