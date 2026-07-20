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20 июля 2026 в 08:45

Ловлю сезон овощей — морожу микс для горячего: зимой хоть в макароны, хоть в омлет — сгодится для любых блюд

Фото: D-NEWS.ru
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Беру молодые цукини, баклажаны, сладкий перец, лук, морковь, сельдерей и чеснок — нарезаю кубиками, бланширую баклажаны, чтобы не горчили, просушиваю все на полотенце и отправляю в морозилку порционными пакетами. Зимой остается только высыпать горсть такой смеси в сковороду, залить томатным соусом или сливками — и через 15 минут на столе ароматное рагу, паста или ризотто. Овощи сохраняют цвет, текстуру и вкус, не превращаясь в кашу. Это экономия времени и денег, а главное — натуральный продукт без консервантов. Смесь выручает в будни, когда хочется быстро и вкусно накормить семью.

Для приготовления (на 1 кг смеси): 250 г кабачка (цукини), 250 г баклажанов, 200 г сладкого перца (желтого и оранжевого), 150 г лука, 100 г моркови, 50 г стеблей сельдерея, 5-6 зубчиков чеснока. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите, через 20 минут промойте, бланшируйте 2 минуты в кипятке, остудите. Кабачки, перец, лук, морковь и сельдерей нарежьте кубиками, чеснок порубите. Все овощи обсушите на полотенце, перемешайте в миске, дайте постоять 10 минут, слейте лишнюю жидкость. Разложите по пакетам плоскими порциями и заморозьте. Храните в морозилке до 6 месяцев.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже заморозила такую смесь — зимой добавляла в пасту и ризотто, овощи оставались упругими и яркими. Я увеличила количество перца и добавила тимьян для аромата. Кстати, можно включить цукини вместо кабачков. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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