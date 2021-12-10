«В глаза ему сказал»: директор «Ленкома» назвал уход Певцова в Думу ошибкой

Директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер в беседе с NEWS.ru раскритиковал уход Дмитрия Певцова в Госдуму. Он назвал решение актёра уволиться из театра «большой ошибкой». Варшавер признался, что сказал об этом народному артисту России в глаза. По его мнению, Певцов является хорошим актёром и «должен заниматься своим делом», а быть депутатом — другая профессия.

Он пришёл ко мне, чтобы забрать трудовую книжку. Я ему сказал: «Дмитрий Анатольевич, вы являетесь одним из ведущих, важных актёров театра, вас любит зритель». И я в глаза ему всё сказал о нём. Что он делает большую ошибку, — заявил Марк Варшавер.

Директор «Ленкома Марка Захарова» отметил, что Дмитрий Певцов продолжает выходить на сцену в тех спектаклях, где был задействован до избрания депутатом Госдумы. Однако, по мнению Варшавера, каждый должен заниматься своим делом. Директор «Ленкома» призвал других артистов, которые собираются пойти по стопам Певцова, не повторять ошибку коллеги.

Зачем он уходит туда (в Госдуму. — NEWS.ru)? Это же другая профессия, всё другое. Я противник этого. Хороший актёр должен заниматься тем, что умеет: дарить зрителям свой талант. Занимайтесь своим делом, говорю я тем, кто собирается пойти по его пути. Хотя он же не ушёл из театра, он играет во всех спектаклях, в которых играл, кроме тех, которые я снял с репертуара, — пояснил Марк Варшавер.

Ранее Певцов в разговоре с NEWS.ru назвал Алишера Моргенштерна «неразумным подростком». Таким образом артист прокомментировал интервью рэпера телеведущей Ксении Собчак в шоу «Осторожно: Собчак», в котором музыкант заявил, что не понимает масштабного празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Певцов также поделился своим мнением о причинах участившихся расстрелов детей в учебных заведениях. По мнению актёра, в массовых убийствах в российских школах виноваты «цифровые дебилы», личности которых формируются под влиянием как западных, так и современных российских сериалов, компьютерных игр и ряда театральных спектаклей. Единственным способом остановить шутинг он назвал формирование мировоззрения школьников на государственном уровне.

Народный артист России Дмитрий Певцов одержал победу на выборах в Госдуму по одномандатному округу в качестве самовыдвиженца. Он вошёл в состав фракции «Новые люди» в нижней палате парламента нового созыва.