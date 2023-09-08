Татьяна Васильева стала частью театральной труппы «Ленкома»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Татьяна Васильева

Татьяна Васильева присоединилась к театральной труппе «Ленкома», стало известно NEWS.ru. Актриса заменит в спектаклях покойную Инну Чурикову. Сама Васильева отметила, что очень благодарна директору театра Марку Варшаверу за предложение поработать в коллективе «Ленкома».

Ранее Станислав Садальский раскритиковал руководство театра, заявив, что Васильеву пригласили, чтобы заменить Чурикову. В пресс-службе учреждения при этом опровергли высказывания актера, назвав его «главным поставщиком околотеатральных сплетен».

Актриса Инна Чурикова впервые попала в реанимацию в 2022 году. В начале 2023 года она вновь была госпитализирована в критическом состоянии. Она ушла из жизни в 79 лет из-за сердечного приступа. Врачи также диагностировали у нее многочисленные кисты мозга.

На мероприятии по случаю открытия нового сезона в «Ленкоме» Варшавер рассказал, что актер Андрей Леонов передал свой личный автомобиль военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. По его словам, артист лично хотел доставить машину на фронт, однако ограничился тем, что отдал его доверенным лицам. Варшавер также добавил, что Леонов не хочет афишировать соответствующую информацию.