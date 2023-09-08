Актер Андрей Леонов передал личный автомобиль военным в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Леонов

Актер Андрей Леонов пожертвовал свой личный автомобиль военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер NEWS.ru на мероприятии по случаю открытия нового сезона. По его словам, артист не хочет афишировать эту информацию.

Андрей Леонов передал личный автомобиль воинам СВО, он хотел поехать лично передать (на фронт), но ограничился тем, что передал ребятам военным, а они отвезли. Он это не афиширует, — рассказал Варшавер.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов предложил передать бойцам в зоне СВО подержанную военную технику. По его словам, Росрезерв продает эту технику бизнесменам, тогда как жены и матери мобилизованных вынуждены заниматься сбором средств на такие автомобили самостоятельно. Он подчеркнул, что такую практику необходимо прекратить.

Ранее участникам специальной военной операции разрешили бесплатно отправлять домой письма. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, соответствующие льготы распространяются и на небольшие посылки. Ранее отправлять бесплатно письма могли только срочники. Теперь же эта опция доступна мобилизованным бойцам и добровольцам.