Участникам СВО разрешили бесплатно отправлять письма домой Турчак заявил, что мобилизованные смогут бесплатно отправлять письма домой

Все участники военной операции на Украине, включая мобилизованных и добровольцев, смогут бесплатно отправлять бумажные письма домой, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале. По его словам, члены фракции уже внесли соответствующие поправки в законодательство РФ. Кроме этого он отметил, что теперь отправлять бесплатно можно и небольшие посылки.

Все без исключения участники СВО смогут бесплатно отправлять письма домой. Решить эту проблему нас просили и сами ребята, и их близкие. «Единая Россия» сегодня внесла поправки в законодательство. Право отправлять письма домой сейчас предусмотрено законом только для срочников. Теперь оно будет распространено на всех, кто участвует в спецоперации. Добровольцы и мобилизованные также смогут бесплатно отправлять домой посылки с личными вещами, — написал Турчак.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны родные и близкие солдат с огромной надеждой ждали письма-треугольники с фронта. По мнению секретаря генсовета «Единой России», письма участников военной операции также смогут успокоить их близких.