Минобороны России запустило доставку писем и посылок мобилизованным

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Министерство обороны России запустило доставку почтовых отправлений военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, говорится в заявлении ведомства. В нем уточняется, что для отправления писем и посылок необходимо лишь знать номер воинской части: его могут сообщить как сами служащие, так и сотрудники военкоматов.

Минобороны России организовало доставку почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции. <...> Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки, через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: 103400, город Москва-400, номер воинской части. Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва, — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, возможность писать домой предоставлена и самим военнослужащим. В Минобороны заверили, что каждый солдат будет обеспечен почтовыми и канцелярскими принадлежностями.

Ранее в школе № 91 Петроградского района Санкт-Петербурга отвергли обвинения в том, что учителя заставляли детей переписывать готовые письма для российских военных. До этого жительница Северной столицы пожаловалась, что учащимся дали задание написать письма военнослужащим, по ее утверждениям, выдав шесть вариантов послания. Представитель учебного учреждения назвала опубликованную информацию уткой и предположила, что таким образом «хотят возбудить общественность». Собеседница предположила, что кому-то могла не понравиться благотворительная деятельность школы.