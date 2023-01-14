Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Фото: URS FLUEELER/ТАСС

Инна Чурикова

Народная артистка Советского Союза Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни, об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Несколькими днями ранее он заявлял, что актриса пошла на поправку, и в скором времени планирует вернуться на сцену.

Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова, — сказал Варшавер.

По его словам, прощание с актрисой пройдет во вторник, 17 января, в театре «Ленком».

Для широкой аудитории Чурикова известна по ролям в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Я шагаю по Москве», «Благословите женщину», «Ребро Адама», «Курьер», «Ширли-мырли».

В июле 2022 года сообщалось, что Чурикова попала в реанимацию. По информации СМИ, она очень неудачно упала. Тогда врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

В октябре 2022 года в возрасте 92 лет скончался народный артист РСФСР Иван Ромашко в Новосибирске. Актер сыграл более 100 ролей в советских музыкальных комедиях на сцене театра и в кино.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист РФ, певец, танцовщик, хореограф, киноактер Борис Моисеев умер в Москве в возрасте 68 лет. Арт-директор исполнителя Сергей Горох нашёл тело артиста в его квартире на Краснопролетарской улице. Подробнее о судьбе артиста — в материале NEWS.ru.