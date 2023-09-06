Максакову познакомили с новым режиссером: фото из театра Вахтангова К труппе присоединились несколько артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев и актриса Людмила Максакова

Сегодня состоялся сбор труппы в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. В этому году к ней присоединились три артиста: звезда сериала «Шаляпин» Александр Горбатов, Данила Гнидо и Ксения Трейстер.

На сборе трупы выступил директор театра Кирилл Крок. Он назвал прошлый сезон непростым и драматичным.

«У нас случилось несколько кардинальных перемен. Впервые с 1987 года мы начали сезон без художественного руководителя Римаса Туминаса, а в ноябре 2022 года из театра уволился главный режиссер Юрий Бутусов. Но есть и радостная перемена — с апреля 2023 года главным режиссером назначен ученик Римаса и уроженец Владикавказа Анатолий Шульев», — отметил Крок.

По словам директора, театр сохраняет высочайший уровень спектаклей, а «коллектив преодолеет любые испытания».

На сборе труппы присутствовали главный режиссер Анатолий Шульев, Людмила Максакова, Евгений Князев, Денис Самойлов, Лада Чуровская, Виктор Добронравов, Олег Форостенко, Юрий Шлыков и многие другие.

В новом сезоне актеры театра дважды отправятся на гастроли в Китай. В июне 2024-го театр повезет спектакль «Евгений Онегин», в августе — «Войну и мир».

Кадры со сбора труппы — в фотогалерее NEWS.ru.