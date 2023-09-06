Сегодня состоялся сбор труппы в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. В этому году к ней присоединились три артиста: звезда сериала «Шаляпин» Александр Горбатов, Данила Гнидо и Ксения Трейстер.

На сборе трупы выступил директор театра Кирилл Крок. Он назвал прошлый сезон непростым и драматичным.

«У нас случилось несколько кардинальных перемен. Впервые с 1987 года мы начали сезон без художественного руководителя Римаса Туминаса, а в ноябре 2022 года из театра уволился главный режиссер Юрий Бутусов. Но есть и радостная перемена — с апреля 2023 года главным режиссером назначен ученик Римаса и уроженец Владикавказа Анатолий Шульев», — отметил Крок.

По словам директора, театр сохраняет высочайший уровень спектаклей, а «коллектив преодолеет любые испытания».

На сборе труппы присутствовали главный режиссер Анатолий Шульев, Людмила Максакова, Евгений Князев, Денис Самойлов, Лада Чуровская, Виктор Добронравов, Олег Форостенко, Юрий Шлыков и многие другие.

В новом сезоне актеры театра дважды отправятся на гастроли в Китай. В июне 2024-го театр повезет спектакль «Евгений Онегин», в августе — «Войну и мир».

Кадры со сбора труппы — в фотогалерее NEWS.ru.

Актеры Денис Самойлов и Лада Чуровская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Денис Самойлов и Лада Чуровская

Актер Евгений Князев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Евгений Князев

Актриса Людмила Максакова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Людмила Максакова

Актеры Виктор Добронравов и Олег Форостенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Виктор Добронравов и Олег Форостенко

Актер Виктор Добронравов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Виктор Добронравов

Сбор труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбор труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова

Сбор труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбор труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова

Актер Александр Горбатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Александр Горбатов

Актер Юрий Шлыков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Юрий Шлыков

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок

Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев

Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев

Актер Александр Горбатов и главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Александр Горбатов и главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев

Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев (справа)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев (справа)

Актер Олег Форостенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Олег Форостенко

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Кро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Кро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев и актер Сергей Маковецкий

Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев и актер Сергей Маковецкий

Актеры Сергей Маковецкий и Александр Гуськов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Сергей Маковецкий и Александр Гуськов

Актер Сергей Маковецкий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Сергей Маковецкий

Актеры Екатерина Симонова и Александр Гуськов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Екатерина Симонова и Александр Гуськов

Актриса Лада Чуровская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Лада Чуровская

Актриса Мария Аронова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Мария Аронова