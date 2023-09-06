Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев и актриса Людмила Максакова
Сегодня состоялся сбор труппы в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. В этому году к ней присоединились три артиста: звезда сериала «Шаляпин» Александр Горбатов, Данила Гнидо и Ксения Трейстер.
На сборе трупы выступил директор театра Кирилл Крок. Он назвал прошлый сезон непростым и драматичным.
«У нас случилось несколько кардинальных перемен. Впервые с 1987 года мы начали сезон без художественного руководителя Римаса Туминаса, а в ноябре 2022 года из театра уволился главный режиссер Юрий Бутусов. Но есть и радостная перемена — с апреля 2023 года главным режиссером назначен ученик Римаса и уроженец Владикавказа Анатолий Шульев», — отметил Крок.
По словам директора, театр сохраняет высочайший уровень спектаклей, а «коллектив преодолеет любые испытания».
На сборе труппы присутствовали главный режиссер Анатолий Шульев, Людмила Максакова, Евгений Князев, Денис Самойлов, Лада Чуровская, Виктор Добронравов, Олег Форостенко, Юрий Шлыков и многие другие.
В новом сезоне актеры театра дважды отправятся на гастроли в Китай. В июне 2024-го театр повезет спектакль «Евгений Онегин», в августе — «Войну и мир».
Кадры со сбора труппы — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Денис Самойлов и Лада Чуровская
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Денис Самойлов и Лада Чуровская
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Евгений Князев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Евгений Князев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Людмила Максакова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Людмила Максакова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Виктор Добронравов и Олег Форостенко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Виктор Добронравов и Олег Форостенко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Виктор Добронравов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Виктор Добронравов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сбор труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сбор труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сбор труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сбор труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Горбатов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Горбатов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Юрий Шлыков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Юрий Шлыков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Горбатов и главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Горбатов и главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев (справа)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев (справа)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Олег Форостенко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Олег Форостенко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Кро
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Кро
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев и актер Сергей Маковецкий
Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев и актер Сергей Маковецкий