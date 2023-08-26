Директор «Ленкома» рассказал, что Панфилов сделал для Чуриковой Варшавер назвал Панфилова уникальным товарищем и режиссером

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссер Глеб Панфилов был уникальным товарищем и режиссером, заявил в беседе с РИА Новости директор театра «Ленком» Марк Варшавер. По его словам, именно Панфилов раскрыл талант своей супруги, народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Глеб Анатольевич был уникальным и товарищем, и режиссером. Те картины, которые он создавал, те спектакли, которые он ставил в «Ленкоме Марка Захарова», которые шли до последнего дня жизни великой артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой. Создание таланта Инны Михайловны Чуриковой тоже принадлежит ее супругу, ее режиссеру, ее другу Глебу Анатольевичу Панфилову, который и раскрыл талант и в своих фильмах, и в театре удивительной актрисы, — сказал Варшавер.

Режиссер народный артист РСФСР Глеб Панфилов умер 26 августа на 90-м году жизни. В начале мая он был госпитализирован с геморрагическим инсультом. Режиссера поместили в Одинцовскую областную больницу, а позже перевели в медучреждение в Москве. Состояние Панфилова оценивалось как тяжелое. Сообщалось, что у него диагностировали еще и пневмонию. При этом он чувствовал себя нормально, все понимал и отвечал на вопросы.

1 июня Марк Варшавер рассказывал, что Панфилова готовят к переводу в реабилитационный центр. Он опроверг информацию СМИ о том, что режиссер находился на аппарате искусственной вентиляции легких.