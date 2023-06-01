Директор «Ленкома» рассказал о самочувствии режиссера Панфилова Директор «Ленкома» Варшавер: Панфилова готовят к переводу в реабилитационный центр

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Глеб Панфилов

Режиссер Глеб Панфилов чувствует себя лучше после перенесенного инсульта, врачи готовят его к переводу в реабилитационный центр, рассказал NEWS.ru директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Он опроверг информацию СМИ о том, что режиссер находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ему лучше, готовят к переводу в реабилитационный центр для восстановления организма. Буквально через несколько дней должны перевести. Я не знаю, что он был на ИВЛ, этой информации у меня нет. По-моему, на ИВЛ он не был, — сказал Варшавер.

О госпитализации режиссера стало известно 11 мая. Панфилова госпитализировали с геморрагическим инсультом в Одинцовскую областную больницу, а позже перевели в медучреждение в Москве. Состояние режиссера оценивалось как тяжелое, сообщалось, что у него диагностировали еще и пневмонию. При этом он чувствует себя нормально, все понимает и отвечает на вопросы.

1 июня Telegram-канал «112» сообщил, что Панфилова сняли с аппарата ИВЛ. Врачи оценивают состояние режиссера как стабильное, жизненные показатели немного улучшились, но о полном выздоровлении речи пока нет.