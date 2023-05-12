Раскрыты подробности самочувствия режиссера Глеба Панфилова Состояние режиссера Глеба Панфилова оценивается как тяжелое

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глеб Панфилов

Состояние 88-летнего режиссера Глеба Панфилова оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение. Режиссера госпитализировали с геморрагическим инсультом в Одинцовскую областную больницу, а позже перевели в медучреждение в Москве.

Состояние тяжелое, — сказал собеседник агентства.

В РБК уточнили, что у Панфилова диагностировали еще и пневмонию. При этом режиссер чувствует себя нормально, понимает и отвечает на вопросы, инсульт у него был не очень сильный.

В августе 2019 года СМИ сообщали, что Панфилова доставили в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии с подозрением на инфаркт. Сам режиссер опроверг эту информацию, добавив, что ездил в больницу на плановые процедуры и вообще старается следить за здоровьем.

Супруга режиссера Инна Чурикова умерла в январе 2023 года. Причиной смерти актрисы советского кино стала остановка сердца. Народной артистке было 79 лет.

Панфилов начал режиссерскую карьеру в 1958 году, а позже начал заниматься написанием сценариев. В качестве режиссера и сценариста он работал над такими фильмами, как «Мать», «Утомленные солнцем — 2» и «Начало».