Умер режиссер Глеб Панфилов

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Глеб Панфилов

Умер режиссер народный артист РСФСР Глеб Панфилов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера. Деятель искусств скончался на 90-м году жизни после болезни.

К сожалению, скончался великий режиссер, друг нашего театра Глеб Анатольевич Панфилов, — сказал Варшавер.

11 мая стало известно, что Глеб Панфилов был госпитализирован с геморрагическим инсультом. Его поместили в Одинцовскую областную больницу, а позже перевели в медучреждение в Москве. Состояние режиссера оценивалось как тяжелое. Сообщалось, что у него диагностировали еще и пневмонию. При этом он чувствовал себя нормально, все понимал и отвечал на вопросы.

1 июня Марк Варшавер рассказывал, что Панфилова готовят к переводу в реабилитационный центр. Он опроверг информацию СМИ о том, что режиссер находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске, В 1957 году окончил химический факультет УПИ, с 1959 года работал заведующим отделом пропаганды и агитации Свердловского горкома ВЛКСМ. В это время будущий режиссер вместе с товарищами организовал любительскую киностудию, где снял фильмы «Нейлоновая курточка» и «Народная милиция».

В 1960 году Панфилов поступил на заочное отделение операторского факультета ВГИКа, затем перешел на очное отделение режиссёров-постановщиков художественного фильма Высших курсов сценаристов и режиссёров (ВКСР). В 1966 году начал работать на «Ленфильме», где снял свой первый художественный фильм «В огне брода нет» (1967), который отличался неординарным взглядом на период Гражданской войны в России. В 1970-м на экраны вышла одна из наиболее известных его лент — «Начало». Главную роль там сыграла Инна Чурикова. Во время съемок фильма режиссер и актриса поженились и прожили вместе более 50 лет. Чурикова умерла 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

Среди других работ Панфилова — «Прошу слова» (1975), «Тема» (1979), «Без вины виноватые» (2008), «Иван Денисович» (2021).

В 1986 году дебютировал как театральный режиссёр в театре «Ленком» постановкой «Гамлета», в которой играли ведущие актеры театра.

Среди наград режиссера — «Серебряный лев святого Марка» XXXII МКФ в Венеции за фильм «Начало» (1971), золотой приз ММКФ за фильм «Васса» (1983), «Золотой медведь» и приз ФИПРЕССИ Берлинского МКФ за фильм «Тема» (1987), специальный приз жюри МКФ в Каннах «За выдающиеся художественные достижения» за фильм «Мать» (1990).

9 августа скончалась актриса Вера Васильева. Она снялась более чем в 40 фильмах, самыми известными из которых стали «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Свадьба с приданым». В Московском академическом театре сатиры Васильева играла с 27 марта 1948 года, отметилась ролью графини Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».