Стало известно время и место похорон актрисы Веры Васильевой Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят в субботу, 12 августа, на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили ТАСС в Московском академическом театре сатиры. Церемония прощания начнется в 11:00 в Театре сатиры, в 14:30 должно состояться отпевание Васильевой в храме Христа Спасителя.

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, — сказала собеседница агентства.

Вера Васильева скончалась в среду, 9 августа, на 98-м году жизни. Актриса родилась 30 сентября 1925 года, окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Она снялась более чем в 40 фильмах, самыми известными из которых стали «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Свадьба с приданым». В Московском академическом театре сатиры она играла с 27 марта 1948 года, отметилась ролью графини Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования в связи со смертью актрисы и заявил, что ее кончина стала невосполнимой утратой для всей культуры России. По его словам, талантом, мудростью и открытостью артистки восхищались миллионы. Именно такой она останется в памяти близких, друзей и коллег, добавил президент. Васильева, по словам президента, отличалась по-настоящему ярким и самобытным дарованием.