«Миллионы восхищались ее талантом»: Путин об актрисе Васильевой Путин выразил соболезнования родным и близким Васильевой

Фото: Величкин Сергей,Родионов Владимир/ТАСС

Владимир Путин и Вера Васильева

Смерть актрисы Веры Васильевой стала невосполнимой утратой для всей культуры России, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, опубликованным Кремлем, талантом, мудростью и открытостью артистки восхищались миллионы. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким Васильевой.

Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Кончина Веры Кузьминичны Васильевой — большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет. Вера Васильева — подлинно народная артистка. Миллионы людей восхищались ее талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством, — заявил Путин.

Именно такой она останется в памяти близких, друзей и коллеги, добавил президент. Васильева, по словам президента, отличалась по-настоящему ярким и самобытным дарованием.

Народная артистка СССР, актриса Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. О трагическом событии сообщили в Московском академическом театре сатиры. О причинах смерти актрисы не уточнялось. Дату и место прощания с Васильевой пресс-служба театра пообещала огласить позднее.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала Васильеву удивительным оптимистом. По ее словам, актриса любила мир, жизнь и людей.