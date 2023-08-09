Актриса Вера Васильева умерла на 98-м году жизни

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Вера Васильева

Народная артистка СССР, актриса Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщает пресс-служба Московского академического театра сатиры. Причины смерти Васильевой неизвестны, дата и место прощания с ней станут известны позднее.

Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой, — говорится в сообщении.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года, окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Она снялась более чем в 40 фильмах, самыми известными из которых стали «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Свадьба с приданым». В Московском академическом театре сатиры она играла с 27 марта 1948 года, отметилась ролью графини Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

В минувший вторник, 7 августа, скончался переводчик и радиоведущий Леонид Володарский. Ему было 72 года. Володарский запомнился россиянам синхронным переводом голливудских фильмов в конце 1970-х годов, когда в России появился рынок VHS-кассет. Также он известен написанием сценария для многосерийного фильма «Разведка, о которой знали немногие». Причиной смерти переводчика могла стать сердечная недостаточность.