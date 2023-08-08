Умер переводчик и радиоведущий Леонид Володарский

Фото: Алексей Филиппов/ИТАР-ТАСС

Леонид Володарский

Переводчик и радиоведущий Леонид Володарский скончался после продолжительной болезни в возрасте 72 лет, сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на заявление его супруги. Володарский широко известен не только своей журналистской работой, но и переводами зарубежных фильмов и телесериалов.

Церемония прощания с переводчиком состоится 11 августа в ЦКБ № 1 Управделами президента, расположенной на улице Маршала Тимошенко.

По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти Леонида Володарского могла стать сердечная недостаточность. Сообщается, что 5 августа переводчику стало плохо, и он был госпитализирован с затруднением дыхания из-за заболевания сердца и сосудов.

Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Помимо работы радиоведущим, он также отметился написанием сценария для 10-серийного фильма «Разведка, о которой знали немногие». В конце 1970-х годов, когда в России появился рынок VHS-кассет, Володарский начал активно переводить фильмы, став одним из первых и самых узнаваемых переводчиков в том числе благодаря оригинальному тембру голоса, в народе известному как «прищепка на носу».

Ранее в США скончался режиссер и сценарист Уильям Фридкин. Ему было 87 лет. Деятель кино известен постановкой фильмов «Французский связной» (1971), а также «Изгоняющий дьявола» (1973). За свои работы Фридкин был награжден премией «Оскар». Отмечается, что «Изгоняющий дьявола» собрал в кинотеатрах $500 млн и положил начало эре блокбастеров. Причины смерти режиссера не раскрываются.