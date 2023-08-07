Умер режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» Уильям Фридкин

Фото: Maria Laura Antonelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уильям Фридкин

Американский режиссер и сценарист Уильям Фридкин скончался на 88-м году жизни, сообщает журнал The Hollywood Reporter. Он был известен широкому зрителю постановкой фильмов «Французский связной» (1971) и «Изгоняющий дьявола» (1973). Причины смерти режиссера не называются.

По словам вдовы Фридкина Шерри Лансинг, кинематографист умер 7 августа в Лос-Анджелесе.

Уильям Фридкин родился 29 августа 1935 года в Чикаго в семье еврейских эмигрантов из Российской империи. Окончив школу, он начал работать в местной телекомпании, его режиссерская карьера стартовала со съёмок телешоу в прямом эфире и документальных фильмов, предназначенных для телевидения. В 1965 году переехал в Голливуд, его первым фильмом там стала музыкальная комедия «Добрые времена» с участием дуэта Сонни и Шер.

За фильм «Французский связной» Фридкин получил премию «Оскар» как лучший режиссер. Всего картина победила в пяти номинациях, взяв награды в том числе за «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучшую мужскую роль».

Триллер «Изгоняющий дьявола» собрал в прокате $500 млн и положил начало эре блокбастеров в мире. Кроме того, картина принесла режиссеру вторую номинацию на «Оскар». Кроме того, лента получила два «Золотых глобуса» за лучший фильм и лучшую режиссуру.

В послужном списке режиссера также фильмы «Бумажная луна» (1973), «12 разгневанных мужчин» (1997), «Загнанный» (2003) и другие.

В нынешнем году на Венецианском фестивале запланирована премьера последнего фильма режиссера «Мятеж на Каине — Военный трибунал».

Ранее стало известно, что в московской квартире было обнаружено тело театрального режиссера Светланы Джимбиновой. По данным СМИ, женщина умерла еще в начале 2022 года.

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