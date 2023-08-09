«Удивительный оптимист»: депутат Драпеко об актрисе Вере Васильевой Депутат ГД Драпеко: Васильева была удивительным оптимистом, ее спектакли любили миллионы

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Вера Васильева, 2000 год

Советская и российская актриса народная артистка СССР Вера Васильева запомнится «удивительным оптимистом», красавицей и примером гражданина, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Парламентарий подчеркнула, что спектакли и фильмы с участием ушедшей из жизни Васильевой полюбились миллионам зрителей.

Миллионы граждан нашей страны обожали ее фильмы, ее голос удивительный. «Сказание о земле Сибирской» стало классикой мирового кинематографа. Замечательные спектакли в Театре сатиры смотрели и пересматривали. У нее замечательные передачи, где она делилась своим пониманием жизни. Удивительный оптимист, любила мир, жизнь, людей. Очень жаль, что она от нас ушла. Хотелось, чтобы она подольше с нами была. Замечательный пример гражданина, человека, женщины, красавицей оставалась до последних дней, — отметила Драпеко.

Васильева скончалась в возрасте 97 лет. Причины смерти артистки неизвестны, дата и место прощания с ней станут известны позднее.

Актриса родилась 30 сентября 1925 года, окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Она снялась более чем в 40 фильмах, самыми известными из которых стали «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Свадьба с приданым». В Московском академическом театре сатиры она играла с 27 марта 1948 года, отметилась ролью графини Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Ранее, 7 августа, скончался переводчик и радиоведущий Леонид Володарский. Ему было 72 года. Володарский запомнился россиянам синхронным переводом голливудских фильмов в конце 1970-х годов, когда в России появился рынок VHS-кассет. Также он известен написанием сценария для многосерийного фильма «Разведка, о которой знали немногие». Причиной смерти переводчика могла стать сердечная недостаточность.