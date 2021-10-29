Вдова Караченцова рассказала о том, что Светличная «уходила умирать»

По словам вдовы народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмилы Поргиной, «пропавшая» ранее актриса Светлана Светличная уходила, чтобы умереть. Об этом она сообщила в эфире телеканала НТВ. Женщина поддерживает с престарелой актрисой дружбу и знакома с ситуацией в её семье.

Мне кажется, что она ушла умирать, — сказала Поргина.

Она также рассказала, что Светличная нередко заходит в «кафешки», где её узнают и кормят. Поведала вдова Караченцова и о своём общении с артисткой.

Я заплакала, её обняла, она такая худенькая. Когда мы с ней разговаривали, она говорила: «Близко смерть и одиночество», — подчеркнула Поргина.

Как объясняет сама женщина, главным виновником в сложившейся ситуации является семья Светличной, которая переселила советскую артистку из её старой квартиры, где вокруг было много знакомых ей мест, в новостройку.

Они совершили предательство и убийство, — заявила вдова.

История с пропажей актрисы началась 25 октября — её родственники заявили о том, что Светличной нет дома и она не отвечает на звонки. В поисках принимали участие сотрудники правоохранительных органов и волонтёры поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Ситуацию с исчезновением артистки держал на контроле председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В итоге Светличную нашли на съёмках ток-шоу у Андрея Малахова.

Ранее сын Светличной заявил о прекращении общения с матерью из-за инцидента и высказал готовность показать её психиатру.