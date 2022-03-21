Умер режиссёр «Начальника Чукотки» и «Старшего сына» Виталий Мельников

Режиссёр и сценарист Виталий Мельников умер в возрасте 93 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба «Ленфильма», где народный артист РСФСР работал с 1964 года.

Мельников известен зрителю по таким фильмам, как «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Бедный, бедный Павел», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Выйти замуж за капитана» и многим другим. Мельников был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством » IV степени.

Режиссёр рос в семье репрессированных в Сибирь. В 1952 году он окончил ВГИК, мастерскую Ромма и Юткевича. Свою карьеру Мельников начинал с работы над документальными фильмами. С 1995 по 2001 год являлся председателем Санкт-Петербургского союза кинематографистов.

Ранее сегодня сообщалось, что кинорежиссёр-документалист Марина Голдовская умерла в возрасте 80 лет. О дате погребения и прощания с Голдовской пока ничего не известно, также не раскрываются причины её смерти.