«Болдуин обдолбанный или дурак?» Иншаков осудил актёра за стрельбу по людям

Президент гильдии каскадёров России Александр Иншаков в беседе с NEWS.ru назвал предположительную причину трагедии на съёмках вестерна «Ржавчина», в ходе которой актёр Алек Болдуин открыл стрельбу, убив кинооператора Галину Хатчинс и тяжело ранив режиссёра Джоэла Соуза.

По предварительной версии, Болдуин вёл огонь из пистолета, заряженного боевыми патронами вместо холостых. Представители студии считают произошедшее случайностью. Однако Иншаков осудил действия актёра, назвал случившееся «за гранью разумного» и не исключил, что в момент стрельбы Болдуин мог быть «обдолбанным».

Александр Иншаков подчеркнул, что за безопасностью на съёмочной площадке фильмов, где применяют оружие, должен следить пиротехнический цех.

Сотрудники этого цеха всегда готовят оружие заранее, проверяют-перепроверяют, какие в нём патроны. И выдают актёру или каскадёру только непосредственно перед тем, как режиссёр даст команду «Мотор!». Прежде чем выстрелить, я, например, всегда сам проверяю оружие, — рассказал президент гильдии каскадёров России.

Александр Иншаков отметил, что оружие на съёмочной площадке «не должно просто так стоять без присмотра» или «лежать где попало». У него есть вопросы как к организаторам съёмки, цеху, который готовит оружие, так и к самому Алеку Болдуину. По мнению Иншакова, то, что сделал актёр, — «за гранью разумного».

Он что, дурак? Или идиот? Схватил оружие и решил похулиганить с надеждой, что там холостые патроны? Зачем? Может быть, он был обдолбанный? Я так понимаю, всё случилось даже не в момент съёмок. Зачем ты берёшь оружие и начинаешь стрелять? Это же просто маразм! — заявил Иншаков.

Съёмки фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико, где Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссёра, приостановлены на неопределённый срок. Полиция округа Санта Фе допросила актёра, после чего он был отпущен. Обвинение Болдуину пока не предъявлено.