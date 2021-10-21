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Алек Болдуин застрелил женщину на съёмках вестерна в Нью-Мексико

06:03, 22 октября 2021
Алек Болдуин застрелил женщину на съёмках вестерна в Нью-Мексико Алек Болдуин Фото: face to face/Instagram/Global Look Press
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Один человек погиб и один ранен в результате инцидента с огнестрельным оружием на съёмочной площадке фильма с участием актёра Алека Болдуина. Инцидент случился в Нью-Мексико, где снимался вестерн Rust («Ржавчина»), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявлении шерифа округа Санта-Фе.

Агентство отмечает, что Алек Болдуин выстрелил в женщину-оператора. Причём патроны в его пистолете должны были быть холостыми. Алина Хатчинс, 42-летняя женщина, получила тяжёлое ранение, по воздуху её доставили в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ей жизнь.

При этом вторую пулю в ключицу получил режиссёр фильма. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос подчеркнул, что в отношении Болдуина обвинений пока не выдвигалось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ошибка и невнимательность 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша привела к его гибели на сцене Большого театра. Об этом заявил его коллега, отметивший, что актёр попал под многотонную декорацию, поступив не по сценарию. Артист что-то перепутал.

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