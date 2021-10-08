Коллега погибшего в Большом театре артиста раскрыл детали трагедии

Ошибка и невнимательность 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша привела к его гибели на сцене Большого театра. Об этом в беседе с «Московским Комсомольцем» заявил его коллега, отметивший, что актёр попал под многотонную декорацию, поступив не по сценарию.

Артист что-то перепутал и попал под эту стену. Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперёд, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошёл назад. И вот на него эта стена и наехала, — подчеркнул коллега.

Он добавил, что декорация не рухнула, а спускалась, как и положено, поэтому он не считает трагедию несчастным случаем. По его мнению, Кулеш мог нарушить технику безопасности, так как не сориентировался и вовремя не отошёл в сторону.

Врачи потрогали его и констатировали смерть. Сказали: «Всё уже». Человек погиб мгновенно. Там же декорация тонн, наверное, десять весит, — добавил собеседник издания.

Ранее стало известно, что в Сети опубликовано видео момента падения декорации на актёра Большого театра в Москве. По предварительным данным, декорация в виде дома опустилась на Евгения Кулеша, когда он увозил тележку со сцены. Трагедия произошла во время спектакля «Садко». Погибший служил в театре с 2002 года. Опера после случившегося была остановлена.