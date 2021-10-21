Погибшая на съёмках с Болдуином оператор опубликовала последнее видео

Оператор Галина Хатчинс, погибшая во время работы над фильмом «Ржавчина» с Алеком Болдуином, опубликовала последнее видео в Instagram незадолго до трагедии. Смерть женщины наступила в результате ранения осколками пули, после того как Болдуин выстрелил из заряженного боевыми патронами оружия.

На кадрах, которые Хатчинс опубликовала за два дня до гибели, видно, как она едет по пустыне на лошади в сопровождении других участников съёмочной группы. Оператор снимала себя на камеру мобильного телефона.

Оператор погибла во время съёмок одного из эпизодов вестерна «Ржавчина». Актёр Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, в котором оказались боевые патроны. Осколки задели Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу, он в критическом состоянии. Болдуину пока не предъявлены обвинения.

Галине Хатчинс было 42 года. Она родилась и выросла в СССР, окончила Киевский национальный университет и имела степень магистра международной журналистики.