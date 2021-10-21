Опубликовано видео с площадки, где Болдуин случайно застрелил оператора

Видео со съёмочной площадки, где Алекс Болдуин случайно ранил режиссёра и застрелил оператора, появилось в Сети. Трагедия произошла в штате Нью-Мексико, где снимался вестерн «Ржавчина», сообщает издание Santa Fe New Mexican.

Инцидент произошёл при стрельбе из винтовки, которая должна была быть заряжена холостыми патронами. Однако оружие сработало неправильно, и осколки или пуля попали в людей. В результате погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Режиссёр фильма Джоэл Соуса получил ранение в ключицу, он находится в критическом состоянии.

В отношении актёра не выдвинуто никаких обвинений. Он был вызван на допрос к шерифу, фото Болдуина после инцидента также было опубликовано в Сети. На снимке видно, что актёр потрясён случившимся. Сейчас ведётся расследование происшествия, съёмочный процесс приостановлен.

Sheriffâs office: Starâs prop firearmâ kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI — Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021

Ранее сообщалось, что кинооператор Галина Хатчинс, погибшая в ходе съёмок фильма с участием актёра Алека Бодуина, родилась и выросла в СССР. Она окончила Киевский национальный университет и имела степень магистра международной журналистики.