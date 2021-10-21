Опубликовано видео с площадки, где Болдуин случайно застрелил оператора
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
08:51, 22 октября 2021
Алек БолдуинФото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Видео со съёмочной площадки, где Алекс Болдуин случайно ранил режиссёра и застрелил оператора, появилось в Сети. Трагедия произошла в штате Нью-Мексико, где снимался вестерн «Ржавчина», сообщает издание Santa Fe New Mexican.
Инцидент произошёл при стрельбе из винтовки, которая должна была быть заряжена холостыми патронами. Однако оружие сработало неправильно, и осколки или пуля попали в людей. В результате погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Режиссёр фильма Джоэл Соуса получил ранение в ключицу, он находится в критическом состоянии.
В отношении актёра не выдвинуто никаких обвинений. Он был вызван на допрос к шерифу, фото Болдуина после инцидента также было опубликовано в Сети. На снимке видно, что актёр потрясён случившимся. Сейчас ведётся расследование происшествия, съёмочный процесс приостановлен.
Ранее сообщалось, что кинооператор Галина Хатчинс, погибшая в ходе съёмок фильма с участием актёра Алека Бодуина, родилась и выросла в СССР. Она окончила Киевский национальный университет и имела степень магистра международной журналистики.