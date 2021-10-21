Застреленная Болдуином оператор оказалась родом из СССР

Кинооператор Галина Хатчинс, погибшая в ходе съёмок фильма с участием актёра Алека Бодуина, родилась и выросла в СССР. Она окончила Киевский национальный университет и имела степень магистра международной журналистики. Об этом сообщается на её личном сайте.

Согласно биографическому разделу ресурса, Хатчинс родилась на Украине и выросла «на советской военной базе за Полярным кругом в окружении северных оленей и атомных подводных лодок». Получив высшее образование, она работала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.

В последние годы Хатчинс жила и работала в Лос-Анджелесе, была членом местного союза кинематографистов. В качестве оператора она работала над фильмами «Слепой огонь», «Дорогуша» и «Заклятый враг».

Хатчинс погибла в Нью-Мексико в ходе съёмок вестерна «Ржавчина» (Rust). Её случайно застрелил актёр Алек Болдуин, в пистолете которого, по неизвестной пока причине, оказались боевые патроны вместо холостых. Ранение также получил режиссёр фильма. Обвинения против звезды пока не выдвигались.