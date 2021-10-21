Приостановлены съёмки фильма с Болдуином, на которых погибла оператор

Съёмочная группа приостанавливает на неопределённый срок работу над вестерном, где погибла оператор и был тяжело ранен режиссёр. Об этом заявили представители фильма, передаёт FoxNews. Трагедия произошла во время съёмок эпизода, когда актёр Алек Болдуин выстрелил из заряженного боевыми патронами пистолета.

По словам представителей студии, «весь актёрский состав и съёмочная группа были абсолютно опустошены» трагедией, производство картины приостанавливается. В студии выразили глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего оператора Галины Хатчинс. Отмечается, что представители фильма сотрудничают с расследованием, которое ведёт департамент полиции Санта-Фе.

Алек Болдуин был допрошен в рамках следствия, а после освобождён. Ему пока не предъявлены обвинения.

Кинооператор Галина Хатчинс погибла во время работы над одним из эпизодов вестерна «Ржавчина». Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, в котором оказались боевые патроны. Осколки ранили Хатчинс и режиссёра Джоэла Соузу. Оператор скончалась в больнице, режиссёр находится в критическом состоянии.