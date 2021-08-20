«Нехорошо это»: глава гильдии каскадёров нелестно отозвался о лжи Гагариной

Глава гильдии каскадёров Алесандр Иншаков в эксклюзивном комментарии для NEWS.ru нелестно отозвался о лжи певицы Полины Гагариной о том, что она якобы сама исполнила сложный трюк в своём новом клипе на песню «Вчера».

То, что говорит Полина, заведомо нечестно по отношению к людям, которые работали. <...>В любом случае нужна подготовка, у человека, выполняющего прыжок из машины на скорости должен быть опыт и понимание того, как это правильно делать. Исключено, чтобы Полина выполнила такое сама, — отрезал Иншаков.

Более того, по словам главы гильдии каскадёров, артистам запрещено выполнять сложные акробатические трюки, так как это «чревато серьёзными последствиями». Иншаков заявил, что не понимает «зачем говорить то, чего не было»: по его мнению, было бы странным, если бы актёр дубляжа «сказал, что это он сыграл вместо неё в клипе». Также он отметил, что знает множество российских исполнителей, которые «сами никогда не пели», однако это не мешает им выступать на сцене под фонограмму и давать концерты.

Ранее гимнастка и каскадёр Карина Асмус обвинила Полину Гагарину в искажении фактов, когда та заявила, что во время съёмок нового клипа выполнила прыжок из машины на ходу самостоятельно.