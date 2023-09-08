Поргина вернулась в театр после скандала с Варшавером: фото из «Ленкома» Сегодня состоялся сбор труппы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Людмила Поргина во время сбора труппы театра «Ленком Марка Захарова»

8 сентября в «Ленкоме» состоялось открытие 97-го сезона. Главный режиссер Алексей Франдетти и директор театра Марк Варшавер рассказали о предстоящих премьерах и планах. К труппе присоединились актеры Татьяна Васильева, Максим Аверин, Наталья Инькова, Евгений Скочин, Станислав Беляев, Ульяна Москаленко, Денис Румянцев и Кирилл Русин.

Первая постановка сезона — спектакль Андрея Прикотенко «На дне» по пьесе Максима Горького. «Без пробы и эксперимента нет движения вперед. Мы стартуем с октября месяца, показы будут проходить в нашем фойе. Надеюсь, у нас родятся не только прекрасные актерские работы, но и спектакли. У „Ленкома“ только одна сцена, и экспериментировать в духе „пусть получится, что получится“ мы не можем», — отметил Франдетти.

К 90-летию Марка Захарова в театре уже воссоздали его кабинет. Бывший худрук скончался в 2019 году. На стенах этого помещения висят ретроафиши «Ленкома». Варшавер сообщил, что они также планируют сделать гримерку Инны Чуриковой, которая служила в театре много лет. Актриса скончалась весной этого года.

К удивлению многих на сборе труппы присутствовала Людмила Поргина. Вдова Николая Караченцова ранее публично ругалась с Марком Варшавером. Она обвиняла директора театра в том, что он не дает ей роли. По мнению Поргиной, Варшавер мстит за резкое высказывание. Артистка ранее заявила, что театром должен руководить худрук-режиссер, а не директор.

Дочь Марка Захарова и актриса «Ленкома» Александра Захарова, у которой был конфликт с Варшавером, тоже появилась на открытии нового сезона. Как говорил директор театра, ее поведение сильно изменилось после смерти отца. Варшавера также возмущало желание Александры Марковны судиться с «Ленкомом».

Кто еще из актеров посетил сбор труппы — в фотогалерее NEWS.ru.