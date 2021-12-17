Актёр из «Приключений Электроника» признался, что был женат на ведьме

Актёр Владимир Торсуев, сыгравший одну из главных ролей в известном советском фильме «Приключения Электроника», рассказал о своих многочисленных браках. Среди его жён была даже ведьма. Женщина приворожила его спустя пару минут после знакомства, признался актёр в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

Это была какая-то безумная история, — сказал Торсуев.

По его словам, стоило ему увидеть эту женщину в гостях, как спустя пару минут он заявил друзьям, что женится на ней. Кроме того, она использовала колдовские приспособления, проводила странные ритуалы.

Торсуев рассказал, что в её окружении часто погибали люди. Он и сам начал угасать рядом с ней. Из-за того, что друзья и родители не одобряли его выбор, с ним постепенно перестали общаться, и он остался совсем один. В какой-то момент актёр понял, что остался совсем один и ему не к кому обратиться.

Я бы исключил этот брак из своей жизни, — сказал актёр.

Ранее домработница юмориста Евгения Петросяна Ольга объяснила, отчего у артиста начались неприятности и ему стало сложно находить общий язык с Еленой Степаненко. По мнению женщины, бывшая жена Евгения Вагановича навела на него порчу. По её словам, она регулярно находила по углам совместного дома супругов то верёвочный силуэт человека, который был посажен на косяке двери, то мешочки, а иногда подозрительные «завязки» и даже жжёную солому. Поначалу женщина не обращала внимания на непонятные находки, но после того как они стали попадаться всё чаще и чаще, призадумалась и даже пошла к священнику.